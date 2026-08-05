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Avrupa’dan ülkemize sadece geçen yıl 500 bin ton plastik atık gönderildi. Bu atıkların oluşturduğu

kirlilik su yoluyla Çukurova Ovası’na ulaştı. Bölgede tarımsal üretim ve gıda güvenliği tehdit altına girdi.

EKOLOJİK EMPERYALİZM

Avrupa, kendi ülkelerinde çevreyi kirleteceği gerekçesiyle çöplerini Türkiye’ye gönderiyor. Avrupa Birliği ticaret verileri üzerinden hazırlanan rapora göre, Türkiye’ye gönderilen plastik atık miktarı 2024’te 426 milyon kilogramken 2025’te 503 milyon kilograma yükseldi. Bunun adına uluslararası literatürde “atık sömürgeciliği”, “ekolojik emperyalizm” ve “çevresel adaletsizlik” isimleri veriliyor. Bu atıklar suya, toprağa karışarak doğayı tahrip ediyor, tarım arazilerinin yok olmasına kadar varan tehlikeli bir sürece neden oluyor.

SULAMA KANALLARIYLA

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yayımlanan bir araştırmada da İngiltere’nin 39 bin ton atığını Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi. Gazete, Mayıs 2021 ile Temmuz 2024 arasında Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların yaklaşık yüzde 13’ünün Adana’daki sekiz tesise ulaştığını ve bölgeyi adeta atık merkezine dönüştürdüğünü kaydetti. Bu plastik atıkların işlendiği Adana’daki geri dönüşüm merkezi yakınlarında bulunan sulama kanallarında yüksek seviyede mikroplastik ve diğer plastik kirliliği tespit edildiği belirtildi.

İTHALATI YASAKLANMALI

Kirliliğin tespit edildiği su yolu, yoğun yağışların ardından tarım arazilerine taşarken, daha sonra Türkiye’nin en verimli tarım havzalarından biri olan Çukurova Ovası’ndaki sulama kanallarına bağlanıyor.

Bu durumun tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından endişe yarattığı belirtiliyor.

Haberde görüşüne yer verilen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nden deniz biyoloğu Sedat Gündoğdu, mikroplastik örneklerini kendisinin topladığını belirterek Türkiye’ye plastik atık ithalatının tamamen yasaklanması çağrısında bulundu.