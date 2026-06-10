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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın (11 Haziran Perşembe) yılın kritik faiz kararlarından birini açıklayacak. Mevcut durumda yüzde 37 seviyesinde olan politika faizine ilişkin hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda nefesler tutulmuş durumda.

EKONOMİSTLERİN ORTAK BEKLENTİSİ "SABİT TUTMA" YÖNÜNDE

AA Finans'ın yarınki PPK toplantısına yönelik 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete göre piyasanın ezici çoğunluğu faizlerin değişmeyeceği görüşünde.

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Ankete katılan 20 ekonomistten 17'si faizin değiştirilmeyeceğini tahmin ederken, 3 ekonomist ise 300 baz puanlık bir artış yapılarak faizin yüzde 40'a çıkarılabileceğini ileri sürdü. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu politika faizine ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Nisan ve Mayıs aylarında da faizi yüzde 37'de sabit tutan Merkez Bankası'nın, bu ay da "bekle-gör" politikasını sürdürerek sıkı para politikası duruşunu koruması bekleniyor. Yurt dışı kaynaklı haber siteleri ve uluslararası finans kuruluşları da bankanın yarın pas geçeceği yönünde görüş bildiriyor.

ERDOĞAN’IN "FAİZ" ÇIKIŞI KARARI ETKİLEYECEK Mİ?

Ekonomi yönetiminin rasyonel zemin vurgusuna ve piyasa beklentilerine rağmen, gözler bir yandan da siyasi kanattan gelen açıklamalara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" çıkışı, piyasalarda yeniden "Faiz politikasında bir değişim olur mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sert mesajının, Merkez Bankası’nın yarınki faiz karar metnine veya kararın kendisine etki edip etmeyeceği, yarın saat 14.00'te netlik kazanacak.