Bundesliga'da küme düşen son takım belli oldu: Eski şampiyon 29 yıl sonra veda etti

Almanya futbolunda tarihi bir veda yaşandı.
Bundesliga’da 29 yıldır mücadele eden Wolfsburg, SC Paderborn karşısında aldığı yenilgi sonrası Bundesliga 2’ye düştü.
PLAY-OUT’TA YIKILDILAR
Golsüz berabere biten ilk maçın ardından umutlarını sürdüren Wolfsburg, rövanşta Paderborn’a uzatmalarda 2-1 mağlup oldu ve Bundesliga’ya veda etti.
Wolfsburg Bundesliga'da 2025-2026 sezonunda Heidenheim ve St. Pauli'nin ardından küme düşen son takım oldu.
ALMAN FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞLARDI
1997-1998 sezonunda Bundesliga’ya yükselen Wolfsburg, geçen süreçte Alman futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biri haline gelmişti.
DZEKO VE GRAFITE İLE ŞAMPİYON OLMUŞLARDI
Wolfsburg tarihinin en büyük başarısını ise 2008-2009 sezonunda yaşadı.
Edin Dzeko ve Grafite’nin yıldızlaştığı takım, teknik direktör Felix Magath yönetiminde Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL OYNADILAR
Wolfsburg, tarihinde üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti.
Alman ekibi, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale kadar yükselmiş ve Real Madrid’e elenmişti.
Yeşil beyazlı kulüp ayrıca bir kez Almanya Kupası ve bir kez de Almanya Süper Kupası kazanmıştı.
PADERBORN 6 YIL SONRA BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Bundesliga 2'de sezonu 3. sırada tamamlayan Paderborn 1-1'lik eşitlikle uzatmalara giden maçta Laurin Curda'nın attığı golle Wolfsburg gibi güçlü bir rakibi yenerek Schalke 04, Elversberg'in ardından Bundesliga'ya yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Paderborn, 2019-2020 sezonunda küme düştükten 6 yıl sonra Bundesliga'ya geri döndü.