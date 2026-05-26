26 Mayıs 2026 Salı
Gram, çeyrek altın, petrol ne kadar oldu? güncel Kapalıçarşı verileri

Gram, çeyrek altın, petrol ne kadar oldu? güncel Kapalıçarşı verileri

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından 26 Mayıs 2026 salı gününe petrol fiyatları yükselişle başladı. Kapalıçarşı altın fiyatları ise elde ettiği bir haftalık yükselişin ardından yeniden geriledi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları.

ABD’den gelen dış politika mesajları ve Fed tutanaklarında öne çıkan şahin ton, fiyatları yukarı yönlü desteklerken, piyasalarda temkinli bir hareketlilik dikkat çekiyor. İç piyasada ise günün ilk saatlerinde yükseliş görülse de dalgalı seyir devam ediyor.

Peki, haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? İşte 26 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da güncel gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.663,2100

Satış: 6.755,1600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.525,79

Satış: 4.563,82

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.919,0000

Satış: 11.026,0000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 42.911,5400

Satış: 43.722,6500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.635,00

Satış: 43.940,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.831,00

Satış: 22.023,00

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 43.852,60

Satış: 44.956,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 42.926,27

Satış: 43.735,83

GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Alış: 108.39

Satış: 116.13

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ikinci gününde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından 95,72 dolara kadar yükseldi.

DOLAR / EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kanadında ise serbest piyasada 1 Amerikan Doları (USD) 45,90 TL seviyelerinden güne başlarken, Euro (EUR) satış fiyatı ise 53,04 TL ile 53,50 TL bandında geniş bir makas aralığında işlem görüyor.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?

Bugün 1 Bitcoin (BTC) piyasada yaklaşık 76.742,6 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

