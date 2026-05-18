ABD, İsrail ve İran hattında kalıcı bir anlaşma sağlanamaması, risk iştahını düşürüyor.
8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ardından müzakerelerden somut bir sonuç çıkmazken, taraflardan gelen sert açıklamalar sürecin kırılganlığını artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda sert uyarılarda bulundu.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR, ENFLASYON BASKISI ARTIYOR
Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin aksaması ve artan sigorta maliyetleri, küresel enerji arzına yönelik riskleri büyütüyor. Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı.
Artan enerji maliyetleri, küresel enflasyonu yukarı çekerken merkez bankalarının faiz politikasına ilişkin beklentileri de değiştiriyor.
FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ: FAİZ İNDİRİMİ YERİNE ARTIŞ GÜNDEMDE
Federal Reserve için yıl başında öngörülen faiz indirimleri, savaş sonrası yerini faiz artışı beklentisine bıraktı.
Piyasalarda, Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimali yüzde 70 seviyesine çıktı. ABD’de üretici enflasyonundaki sert yükseliş, bu beklentiyi güçlendiren önemli bir faktör oldu.
TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ DALGASI
ABD tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşti:
10 yıllık tahvil faizi %4,63’e yükseldi
Uzun vadeli tahviller son yılların zirvesine ulaştı
Analistler, uzun vadeli faizlerin daha hızlı yükselmesini “kalıcı yüksek enflasyon” beklentisinin işareti olarak değerlendiriyor.
ABD VE ÇİN ARASINDA EKONOMİK TEMASLAR
Çin ile ABD arasında yapılan görüşmelerde dikkat çeken başlıklar öne çıktı:
Çin, nadir toprak elementleri tedarikine yönelik endişeleri gidermeyi kabul etti
200 adet Boeing uçağı alımı onaylandı
ABD tarım ürünlerinden yıllık en az 17 milyar dolarlık alım planlandı
Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kısmi yumuşama sinyali verdi.
ALTIN, PETROL VE DOLAR CEPHESİNDE SON DURUM
Altının ons fiyatı: 4.545 dolar
Brent petrol: 107,9 dolar
Dolar endeksi: 99,3 seviyesinde
Jeopolitik riskler, özellikle petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
AVRUPA’DA ENFLASYON VE SİYASİ RİSKLER GÜNDEMDE
Avrupa Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar 3 faiz artışı yapabileceği fiyatlanıyor.
Enerji maliyetlerinin yüksek seyri enflasyon endişelerini artırırken, Kaja Kallas’ın açıklamaları da jeopolitik gerilimin Avrupa ayağına dikkat çekti.
ASYA PİYASALARINDA ÇİN ETKİSİ
Zayıf gelen Çin verileri bölge borsalarını baskıladı:
Nikkei 225 %0,7 düştü
Hang Seng %1,4 geriledi
Şanghay Bileşik %0,2 kaybetti
Güney Kore ise çip ve yapay zeka temasıyla pozitif ayrıştı.
BORSA İSTANBUL VE DOLAR/TL GÖRÜNÜMÜ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı %1,89 düşüşle 14.367 puandan kapattı.
Dolar/TL ise haftaya 45,57 seviyesinden başladı.
Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın piyasalar kapalı olacak.
Kritik seviyeler ve veri gündemi
Analistlere göre BIST 100 endeksinde:
Destek: 14.500 – 14.400
Direnç: 14.700 – 14.800