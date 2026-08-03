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Kaynak: AA

ABD ve Japonya, döviz piyasalarında dikkat çeken bir ortak müdahaleye imza attı. İki ülke, Japon yenindeki aşırı oynaklığı sınırlamak amacıyla koordineli şekilde piyasaya müdahale etti.

“DÜZENSİZ HAREKETLER ENGELLENDİ”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen müdahalenin yenin düzensiz hareketlerini sınırladığını belirtti. Bessent, ABD’nin Japonya ile yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç duyulması halinde ek müdahalelerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

TRUMP: “BİR DOSTLUK GÖSTERGESİ”

ABD Başkanı Donald Trump da müdahaleye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Japonya ile güçlü ilişkilere dikkat çekti. Japon yeninin zayıflaması nedeniyle destek talebi geldiğini belirten Trump, bu adımı “bir dostluk göstergesi” olarak nitelendirdi.

JAPONYA’DAN TEYİT GELDİ

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise yazılı açıklamasında, 31 Temmuz’da ABD ile koordinasyon içinde Japon yeni alımı gerçekleştirdiklerini doğruladı. Müdahalenin, son dönemde artan oynaklık ve düzensiz hareketlere karşı önlem amacı taşıdığı belirtildi.

Katayama, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekirse yeni ortak müdahalelerin yapılabileceğini kaydetti.

KURDA SERT HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

Dolar/yen paritesi, 29 Temmuz’da 163,92 seviyesine kadar yükselerek son yılların zirvesini test etti. Müdahale sonrası kurda geri çekilme yaşanırken, 31 Temmuz’u 157,58 seviyesinde tamamladı.

2011’DEN BU YANA BİR İLK

ABD ve Japonya’nın gerçekleştirdiği bu hamle, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen depremin ardından yapılan müdahaleden bu yana iki ülke arasındaki ilk koordineli döviz piyasası adımı olarak kayıtlara geçti.