Japonya savunma politikasında tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, II. Dünya Savaşı’nın ardından ilk defa uzun menzilli bir Tomahawk seyir füzesini fırlattı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu hamlenin 1945’ten bu yana uygulanan "öz savunma" konseptinin resmen bittiği anlamına geldiğini vurguladı.

TAARRUZ KABİLİYETİ STRATEJİK BOYUTA TAŞINDI

Yaklaşık 1.600 kilometre menzile ulaşabilen bu füzeler sayesinde Japon donanması, yalnızca sınırlarını koruyan bir yapıdan sıyrılarak binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri imha edebilecek stratejik bir güce dönüştü. Gürdeniz, anayasal kısıtlamalar nedeniyle uzun yıllardır sadece savunma odaklı bir güvenlik mimarisine sahip olan ülkenin, "Deniz Öz Savunma Kuvvetleri" adı altında fiilen derin taarruz yeteneği kazandığı belirtti.

ASYA-PASİFİK’TE DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bu kritik adımın tüm Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik yapısını derinden etkilediğini ifade eden Gürdeniz; Pasifik’te artık sadece kendisini savunan değil, gerektiğinde ilk hamleyi yapabilecek, derin taarruz icra edebilecek ve ABD'nin Çin'i çevreleme politikasında ön saflarda yer alacak bir Japonya'nın varlığına dikkat çekti. Gürdeniz, “1945 sonrası kurulan güvenlik düzeni ABD liderliğinde bir kez daha tarihe karıştı” dedi.