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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı, ilçenin en büyük köylerinden Pınarlı Köyü’nde çıkan yangında 93 yıllık tarihi Merkez Camii ile cami lojmanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köy halkının yıllardır ibadet ettiği, çocukların Kur’an-ı Kerim öğrendiği, bayramlarda, cuma namazlarında, cenazelerde ve dualarda nesilleri aynı çatı altında buluşturan tarihi caminin alevlere teslim olması köyde büyük üzüntüye neden oldu.

4 Ağustos 2026 günü yatsı ezanının ardından saat 20.11 sıralarında çıktığı belirtilen yangının, ilk değerlendirmelere göre elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının ardından Şavşat Belediyesi ve Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü, Şavşat jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve Şavşat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Göktan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangının çevrede bulunan evlere sıçraması önlenirken, tarihi cami ile lojmanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.

KAYMAKAM CELEPCİ: “93 YILLIK BİR HATIRAYI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, yangının ardından yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Çok üzgünüz. 93 yıllık tarihi camimizin yanması hepimizi derinden etkiledi. Burası yalnızca insanların namaz kıldığı bir yapı değildi. Nesiller burada ibadet etti, çocuklarımız burada dinimizi ve Kur’an-ı Kerim’i öğrendi. Köyümüzün sevinçlerine, acılarına, dualarına ve hatıralarına yıllarca şahitlik etmiş çok kıymetli bir değerimizi kaybettik.

Ekiplerimiz ilk andan itibaren büyük bir özveriyle müdahale etti. Yangının çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimizdir.

Pınarlı Köyümüze, Şavşat’ımıza ve bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. İnşallah el birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde aynı yerde yeniden bir cami inşa edilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ancak biliyoruz ki kaybettiğimiz 93 yıllık hatıraların yeri her zaman ayrı olacaktır.”

DURMUŞ AYDIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: BEN DE BU CAMİNİN ÇOCUĞUYUM

Yangın yerinde en duygusal anları yaşayan isimlerden biri Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın oldu.

Kendisinin de Pınarlı Köyü’nden olması nedeniyle alevler içerisindeki camiyi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Aydın, çocukluk yıllarının ve ailesinin hatıralarının bulunduğu caminin yanmasının kendisini derinden sarstığını söyledi.

Aydın, duygularını şöyle dile getirdi:

“İnsan bazen belediye başkanı olarak değil, doğup büyüdüğü köyün bir evladı olarak konuşuyor. Bugün benim için öyle bir gün. Ben bu köyde büyüdüm, burada okudum. Bu caminin avlusundan geçtim, ezanını dinledim. Ben de çocuklarım da burada Kur’an kursuna gittik, Kur’an-ı Kerim öğrendik.

Şimdi karşımızda yanan sadece taş, ahşap, çatı ya da bir bina değil. Burada bizim çocukluğumuz var, büyüklerimizin duası var, kaybettiğimiz insanların hatıraları var. Burada 93 yıllık bir tarih var.

Elbette devletimiz güçlüdür. Belediyemiz, kurumlarımız ve hayırsever insanlarımızla el ele verir, bu camiyi yeniden yaparız. Belki çok daha güzelini de yaparız. Ama insan çocukluğunu yeniden yapamıyor, hatıralarını yeniden inşa edemiyor. İşte beni asıl üzen budur.

Bugün Pınarlı’nın acısı hepimizin acısıdır. Köyümüze ve bütün Şavşat’a geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

ARDANUÇ’TAN KOMŞULUK ELİ

EMRAH YILMAZ: “ACIMIZ DA SEVİNCİMİZ DE BİRDİR” Yangın haberini almasının ardından Ardanuç Belediyesi itfaiye ekiplerini Pınarlı Köyü’ne yönlendiren Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Şavşat Kaymakamlığına, Şavşat Belediyesine ve Pınarlı Köyü halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek şöyle konuştu:

“Şavşat bizim komşu ilçemiz ama bizim için komşuluktan çok daha ötesidir. Kültürümüz, örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz birbirine bağlıdır. İyi günümüz de kötü günümüz de birdir.

Yangını haber alır almaz itfaiye ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Buraya geldiğimde gerçekten insanın içini acıtan bir manzarayla karşılaştım. Köy halkının camisine nasıl baktığını, insanların gözlerindeki hüznü görünce bu yapının Pınarlı için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını çok daha iyi anladım.

İnşallah devletimiz, belediyelerimiz, vatandaşlarımız ve hayırseverlerimiz el ele vererek bu camimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Ardanuç Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada komşumuz Şavşat’ın ve Pınarlı Köyü’nün yanında olacağız. Hepimize geçmiş olsun.”

“BUGÜN SON CUMAMIZI KILDIK, AKŞAM CAMİMİZİN YANIŞINI İZLEDİK”

Yangını gözyaşları içerisinde izleyen köy sakinleri İbrahim Aydın, Gülali Aydın ve Kenan Altında ise yaşananları şöyle anlattı:

“Yatsı ezanı okundu. Ezan henüz yeni bitmişti. Minarenin tepesinde bir ateş gördük. İlk anda ne olduğunu anlayamadık. Ardından alevler büyümeye ve camiyi sarmaya başladı.

En acısı da bugün bu tarihi camimizde cuma namazımızı kılmış olmamızdı. Kim bilebilirdi ki o namaz, bu camide kıldığımız son cuma namazımız olacak…

Yıllardır ezan sesi duyduğumuz, dedelerimizin, babalarımızın ibadet ettiği, çocuklarımızın Kur’an öğrendiği camimizin gözlerimizin önünde yanışını izlemek tarif edilecek bir duygu değil. Bütün köyümüz çok üzgün. Pınarlı’mıza geçmiş olsun. İnşallah birlik içerisinde camimizi yeniden ayağa kaldıracağız.”

MÜFTÜLÜK PERSONELİ: “BU MİHRAPTA DUALAR EDİLDİ, BU KÜRSÜDEN YILLARCA İNSANLARA SESLENİLDİ”

İlçe Müftülüğü personellerinden imamlar Erol Kara ve Halim Pehlivan da tarihi caminin yanmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Bizler de defalarca bu camiye geldik. Bu camide vaaz verdik, vaaz dinledik, cemaatimizle birlikte dua ettik. Burada nice insanlar namaza durdu, nice çocuk Kur’an-ı Kerim öğrendi. Bugün böyle tarihi ve manevi değeri yüksek bir ibadethanenin yanmış halini görmek gerçekten çok acı.

Köy halkımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Pınarlı Köyümüze, Şavşat’ımıza ve bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin. İnşallah bu camiden yeniden ezan sesleri yükselecek.”

VATANDAŞLARDAN “ELEKTRİK” İDDİASI

Köyde bazı vatandaşlar, bölgede elektriklerin zaman zaman kesilip yeniden geldiğini öne sürerek yangının elektrik kaynaklı olabileceğini iddia etti.

Yetkililer ise yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

93 YILLIK CAMİDEN GERİYE HÜZÜN KALDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Pınarlı Köyü’nde geriye, alevlerin kararttığı 93 yıllık bir yapı ve onu sessizce izleyen köylülerin hüznü kaldı.

Günün en acı tesadüfü ise köylülerin aynı gün tarihi camide cuma namazında bir araya gelmiş olmasıydı.

Sabah ve öğle saatlerinde duaların yükseldiği camiden, akşam saatlerinde alevler yükseldi.

Şimdi Pınarlı halkının ortak dileği tek:

93 yıldır köyün semalarında yankılanan ezan sesinin, aynı yerde yeniden yükselmesi.