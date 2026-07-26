Sezon öncesi ikinci etap kampını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.

'HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞTIK'

Karşılaşmanın ardından HT Spor'a açıklamalarda bulunan Wagner Pina, "Aslında bizim adımıza iyi bir antrenman oldu diyebiliriz. Çünkü hocamızın istediklerini, çalıştığımız şeyleri yerine getirmeye, sahada uygulamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

'KUZEY ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU'

Yeni transferlerin adaptasyon sürecinin iyi gittiğini kaydeden Pina, maçta performansıyla dikkat çeken16 yaşındaki genç sağ bek Mustafa Kuzey Akçay'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Pina, "Kuzey, antrenmanlarda görebildiğim kadarıyla gerçekten çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu. Elbette öğreneceği, önünde kat edeceği çok uzun yollar var. Ama benim adıma da bir sürpriz oldu. 16 yaşında bu kadar genç bir oyuncunun saha içerisinde bu kadar olgunluk gösterebilmesi, bu kadar doğru şeyler yapabilmesi sürpriz oldu. Önünde önemli bir gelecek var diye düşünüyorum" diye konuştu.