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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında milli oyuncu Can Uzun'un formasını giydiği Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Salzburg'da oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 3-0 kazandı.

FRANKFURT İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Larsson açtı. Frankfurt, 38. dakikada Burkardt'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkarırken ilk yarı Alman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NWAIWU İÇİN ŞANSIZ AN

İkinci yarıya da etkili başlayan Eintracht Frankfurt, 57. dakikada Nwaiwu'nun kendi kalesine attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE BAŞLADI

Bordo-mavililerde yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu, Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Cenk Özkacar ve Samet Akaydın mücadeleye ilk 11'de başladı. Saviolo, Cabral ve Aral Şimşir ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Öte yandan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR'U İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA BEKLİYOR

Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklarını 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla tamamlayacak.