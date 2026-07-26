Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji, 8 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yurttaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Kaynak: Haber Merkezi
Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARI
Meteoroloji, yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını talep etti.