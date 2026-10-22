Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku hakkında eski milli futbolcu Philippe Albert'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Belçika futbolunun önemli isimlerinden Albert, 33 yaşındaki santrforun kariyerini değerlendirirken milli takımdaki önemine vurgu yaptı.

Lukaku'yu Belçika tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak nitelendiren Albert, yıldız futbolcunun emekliliğinin ülke futbolu açısından büyük bir kayıp olacağını ifade etti.

'LUKAKU, BELÇİKA TARİHİNİN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ'

Philippe Albert, Fenerbahçeli futbolcunun kariyeri boyunca gösterdiği performansı överek şu ifadeleri kullandı:

"Lukaku, Belçika tarihinin en iyi forvetlerinden biri. Oynadığı her kulüpte iyi performans gösterdi. Harika ve çok sayıda goller attı. Son 15 yıldır milli takımda olduğu için çok şanslıyız çünkü onun yerini dolduracak kimse yok."

'ALTIN JENERASYONUN SON ÜÇ TEMSİLCİSİ AYRILACAK'

Belçika Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Philippe Albert, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois'nın emekliliklerinin ardından önemli bir boşluk oluşacağını savundu.

Albert, "Lukaku, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois emekli olduğunda, altın jenerasyonun son üç temsilcisi de ayrılmış olacak. O zaman büyük sorunlar yaşayacağız çünkü dünya klasında olan bu oyuncuların yerini dolduracak kimse yok." dedi.

ROMELU LUKAKU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan Romelu Lukaku, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.