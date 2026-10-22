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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkısıyla takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.

Oğuz Aydın'ın yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.

ASTON VILLA'DAN OĞUZ AYDIN HAMLESİ

TRT Spor'un haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı takibe aldı.

İngiliz kulübünün yetkililerinin, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından 26 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Oğuz Aydın'ın performansının Aston Villa tarafından yakından takip edildiği ifade edilirken olası bir transfer girişimine ilişkin henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

16 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe'de sezonun belirli bölümlerinde forma şansı bulan Oğuz Aydın, görev aldığı karşılaşmalarda skor katkısıyla ön plana çıktı.

Bu sezon 16 resmi maçın 7'sine ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Özellikle Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında attığı kritik gollerle dikkat çeken Oğuz Aydın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında da fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın, A Milli Takım'na da görev almaya devam ediyor.

Ay-yıldızlı formayı bugüne kadar 12 karşılaşmada giyen 26 yaşındaki oyuncu, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor.