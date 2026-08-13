Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Bandırmaspor-İstanbulspor karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

SAHA OLAYLARI NEDENİYLE CEZA

PFDK'nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 2 sayılı toplantısında alınan karara göre, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Bandırmaspor'a Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin TL para cezası verildi.

YAYIN TALİMATI SEVKİNDE CEZA ÇIKMADI

Aynı müsabakada Bandırmaspor hakkında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylem gerekçesiyle yapılan sevki de değerlendiren PFDK, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına hükmederek bu konuda ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.