SGK Uzmanı Dilek Ete, kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda, 2023 Temmuz ayından bu yana memur emeklilerinin gündeminden düşmeyen 8.077 TL'lik seyyanen zam mağduriyetini ve Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) son gelişmeleri detaylarıyla açıkladı. Kamuoyuna Ağustos ayı itibarıyla yansıyan AYM'deki dava birleşmesini değerlendiren Ete, sürecin hukuki boyutunu, emeklilerin alacak beklentisini ve SSK/Bağ-Kur emeklilerine olası yansımalarını kaleme aldı.
SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: O emeklilerin maaşı artacak
SGK Uzmanı Dilek Ete, kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda, 2023 Temmuz ayından bu yana memur emeklilerinin gündeminden düşmeyen 8.077 TL'lik seyyanen zam mağduriyetini ve Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) son gelişmeleri detaylarıyla açıkladı.Cemile Kurel
"Bir Şark Kurnazlığı İle Kanuna İlave Ödeme Olarak Eklediler"
Dilek Ete, 2023 Temmuz ayında yapılan düzenlemenin arka planındaki teknik detaylara dikkat çekerek sorunun kaynağını şu sözlerle özetledi:
"2023 Temmuz ayında 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanname’ye ek 40. madde eklendi. Görevdeki tüm memurlara 'ilave ödeme' adı altında 8.077 TL verileceği ve bundan sadece damga vergisi kesileceği belirtildi.
Memur ile memur emeklisi hem 5434 sayılı kanundan hem de toplu sözleşmelerden kaynaklı olarak organik bağa sahiptir.
Ancak bu 8.077 TL taban veya ana aylıklara eklenmediği, uzun vadeli sigorta kolları kesintisi yapılmadığı için memur emeklilerine yansıtılmadı.
Adeta görevdeki memurlara anlık bir dolgu enjekte ettiler."
Ete, bugün güncellenen rakamlarla görevdeki memur ile memur emeklisi arasında 20.000 TL ila 25.000 TL arasında bir fark oluştuğunu ve bu uçurum nedeniyle şartları tutan memurların emeklilik dilekçesi vermekten kaçındığını belirtti.
Anayasa Mahkemesi’ndeki Dava Birleşmesi Ne Anlama Geliyor?
İdare Mahkemesi üzerinden açılan davanın yanı sıra 1 milyona yakın memur ve memur yakınlarının başvurusuyla oluşan dosyanın Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirildiğini hatırlatan Dilek Ete, beklentilerin çok yüksek tutulmaması gerektiği hususunda uyardı:
"6 Ağustos itibarıyla Anayasa Mahkemesi başvuruları birleştirdi. Bu durum bir umut doğuruyor, usulden inceleneceği anlamına geliyor ve ufacık da olsa bir adımdır.
Ancak 'herkese 25.000 TL verilecek, 1 milyon alacak doğdu, kesinleşti' gibi bir duygu oluşmasın. Henüz kesinleşmiş bir şey yok.
Anayasa'nın eşitlik ilkesi (10. madde) ve sosyal güvenlik hakkına (60. madde) aykırılık gerekçesiyle başvuruldu.
Benim şahsi görüşüm; toplu bir geriye dönük ödemeden ziyade ancak maaşlara bir etki olabileceği yönündedir."
"SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Buradan Bir Ekmek Çıkmaz"
Kamuoyunda memur emeklilerinin AYM davasını kazanması durumunda benzer bir artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılacağı yönündeki iddiaları "Pollyannacılık" olarak nitelendiren Ete, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu başvuru SSK ve Bağ-Kur emeklilerini birebir etkileyen bir süreç değildir. Oradan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir karar çıkması düşünülemez. 'En düşük memur emeklisi aylığı 50.000 TL'ye çıkacak, SSK/Bağ-Kur maaşları da buna yaklaştırılacak' yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmıyor.
Önümüzdeki dönemde gelir tamamlayıcı aile sisteminin konuşulduğu bir ortamda böyle bir artış beklentisi gerçekçi değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin buradan bir ümit içerisine girmelerini önermiyorum."
"Geleceğin Emeklisi Olan Mevcut Memurlar da Ses Yükseltmeli"
Mağduriyetin sadece mevcut emeklileri değil, bugün çalışan memurları da gelecekte doğrudan vuracağını belirten Ete, "Kanun yapıcıların vatandaş karşı yaptığı bu 'şark kurnazlığı' bugün çalışan memurları da kapsıyor. O memurlar da bir gün emekli olduklarında bu hak kaybını yaşayacaklar. Tüm memur ve memur emeklilerinin örgütlü bir şekilde ses yükseltmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.