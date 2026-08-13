SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı: O emeklilerin maaşı artacak

"Geleceğin Emeklisi Olan Mevcut Memurlar da Ses Yükseltmeli"

Mağduriyetin sadece mevcut emeklileri değil, bugün çalışan memurları da gelecekte doğrudan vuracağını belirten Ete, "Kanun yapıcıların vatandaş karşı yaptığı bu 'şark kurnazlığı' bugün çalışan memurları da kapsıyor. O memurlar da bir gün emekli olduklarında bu hak kaybını yaşayacaklar. Tüm memur ve memur emeklilerinin örgütlü bir şekilde ses yükseltmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.