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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor'da yaşanan mali krizin ardından bu kez belediyeyle yaşanan "personel" gerilimi gündeme geldi.

Nesine 2. Lig'de mücadele eden mavi-lacivertli kulübün başkanı Ertan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kulüpte görevlendirilen 10 personelin geri çekileceği iddiasına tepki gösterdi.

TARAFTARLAR BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Başkan Zeybek ile Adana Demirspor taraftarları, yaşanan gelişmelerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Toplanma sırasında belediyenin girişine bariyer yerleştirilmesine tepki gösteren bazı taraftarlar, bariyerleri kaldırdı.

Ardından açıklamalarda bulunan Zeybek, Adana Demirspor'un tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiğini belirterek kulübün yalnızca taraftarların desteğiyle ayakta tutulamayacağını söyledi.

'ADANA'DA NEDEN YAPILMIYOR?'

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yerel yönetimlerin futbol kulüplerine sağladığı destekleri örnek gösteren Zeybek, Adana'da da benzer bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

Zeybek, şehrin yöneticilerinden bekledikleri desteği göremediklerini savunarak şöyle konuştu:

"Diğer şehirlerde kulüplere yapılan yardımları örnek olarak sunduk. Bu şehirlerde yapılıyorsa 'Adana'da neden yapılmıyor?' dedik. Bu haklı isteğimizi geri çevirdiler."

'ADANA DEMİRSPOR'A 10 PERSONELİ ÇOK GÖRÜYORLAR'

Adana Demirspor Başkanı, kulübün tesislerinde görev yapan belediye personelleriyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zeybek, 10 personelin geri çekilmesiyle tehdit edildiklerini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bununla da kalmayıp tesiste görevlendirilen 10 personeli geri çekmekle tehdit ettiler. Adana Demirspor'a 10 personeli şu anki yönetim çok görüyor."

'8 AYDA 2 MİLYON VERMİŞLER'

Belediyenin kulübe sağladığı mali desteğin de yeterli olmadığını savunan Zeybek, 8 aylık süreçte 2 milyon liralık destek verildiğini söyledi.

Zeybek, "Adana Demirspor'a 8 ayda 2 milyon vermişler, sanki takımın tüm borcu kapandı." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ŞEHRİN YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

Adana Demirspor taraftarlarının kulübü yaşatabilmek için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Başkan Zeybek, mevcut sorunların yalnızca taraftar desteğiyle çözülemeyeceğini belirtti.

Zeybek, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şehrin yöneticilerine Adana Demirspor'a sahip çıkmaları ve kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte destek vermeleri çağrısında bulundu.