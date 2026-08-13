SGK'dan toplu nakit ödeme: Şartlar ve detaylar belli oldu

Prim iadesi kimlere yapılıyor?

SGK'nın uyguladığı prim iadesi süreçleri, kişilerin içinde bulunduğu duruma göre üç ana kategoriye ayrılıyor. Her bir kategorinin başvuru şartı ve iade edilecek prim kapsamı ise şöyle şekilleniyor:

Yaşlılık Toptan Ödemesi: SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanların faydalandığı bu uygulamada, temel şart yaş sınırını doldurmak ve işten ayrılmaktır. Şartlar sağlandığında, çalışanın ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm primlerinin işçi payı güncel hesaplamalarla toplu olarak kişiye iade edilir.



Tavanı Aşan Prim İadesi: Aynı takvim ayı içerisinde birden fazla iş yerinde çalışan veya tek iş yerinden çok yüksek maaş alan sigortalıları kapsar. İşçinin aylık brüt kazancının SGK tarafından belirlenen prime esas kazanç tavanını (brüt asgari ücretin 7,5 katı) aşması durumunda devreye girer. Kişiye, belirlenen tavanı aşan kısımdaki yüzde 14'lük işçi payı nakit olarak geri yatırılır.