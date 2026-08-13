Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik yaş sınırını tamamlamasına rağmen prim günü eksik kalanlara ve birden çok işte çalışarak prim tavanını aşan kişilere toplu nakit iadesi sağlıyor. Uzun yıllar boyunca yatırılan primlerin nakit olarak geri alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken kanuni şartlar ve başvuru aşamaları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
SGK'dan toplu nakit ödeme: Şartlar ve detaylar belli oldu
SGK, emeklilik yaşını doldurduğu halde prim günü yetersiz kalanlar ile prim tavanını aşan çalışanlara belirli şartlarla toplu ödeme imkanı sunuyor. İade için yaş, çalışma durumu ve emeklilik hakkının bulunup bulunmadığı gibi yasal koşulların sağlanması gerekiyor.Kaynak: Diğer
Çalışma dönemi boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan prim ödemeleri, belirli yasal şartların sağlanması durumunda sigortalı çalışanlara ya da geride kalan hak sahiplerine toplu bir şekilde iade ediliyor.
Halk arasında toptan ödeme veya prim iadesi adıyla bilinen bu sistem, emeklilik hakkı elde edemeyen veya kazançları üzerinden fazladan prim kesintisi yapılan çalışanlar açısından önemli bir maddi imkan yaratıyor.
EMEKLİ OLAMAYANLAR İÇİN FORMÜL
Yozgat Çamlık'ta yer alan habere göre, SGK mevzuatına göre emeklilik için gerekli olan üç temel şart bulunuyor: belirli bir yaşı tamamlamak, sigortalılık süresini doldurmak ve istenen prim gün sayısına ulaşmak. Ancak yaş şartını tamamlamasına rağmen gerekli prim gün sayısını dolduramayan ve bundan sonra çalışarak bu günleri tamamlama imkanı bulunmayan çalışanlar, ödedikleri primleri nakit olarak geri talep edebiliyor.
Toptan ödeme alabilmek için şu temel şartların bir arada bulunması gerekiyor:
Yaş Şartını Tamamlamak: Kadın veya erkek çalışanların kanunen belirlenen emeklilik yaş sınırını doldurmuş olması şarttır.
İşten Ayrılmak veya İş Yerini Kapatmak: 4A (SSK) kapsamındaki çalışanların iş yerinden ayrılması, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki esnafların ise iş yerini kapatması veya devretmesi zorunludur.
Emeklilik Hakkını Kazanamamış Olmak: Mevcut prim gün sayısıyla kısmi veya tam emeklilik aylığı bağlanamaması gerekmektedir.
Toptan ödeme kapsamında yapılan iadelerde, ödenen tüm prim tutarları aynen geri verilmiyor. Sistem sadece emeklilik aylığı bağlanmasını sağlayan uzun vadeli sigorta kollarını kapsıyor.
Çalışan adına ödenmiş malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri iade kapsamına giriyor. SSK çalışanları için sadece işçi payına düşen yüzde 9’luk kısım geri ödenirken, Bağ-Kur mensupları için ödedikleri uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı iade ediliyor.
Buna karşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, iş kazası ile meslek hastalığına yönelik kısa vadeli sigorta kolları ve işsizlik sigortası primleri kesinlikle iade edilmiyor. Geri ödenecek tutarlar, başvuru tarihine kadar geçen süre için büyüme ve enflasyon katsayılarıyla güncellenerek hesaplanıyor.
Prim iadesi kimlere yapılıyor?
SGK'nın uyguladığı prim iadesi süreçleri, kişilerin içinde bulunduğu duruma göre üç ana kategoriye ayrılıyor. Her bir kategorinin başvuru şartı ve iade edilecek prim kapsamı ise şöyle şekilleniyor:
Yaşlılık Toptan Ödemesi: SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanların faydalandığı bu uygulamada, temel şart yaş sınırını doldurmak ve işten ayrılmaktır. Şartlar sağlandığında, çalışanın ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm primlerinin işçi payı güncel hesaplamalarla toplu olarak kişiye iade edilir.
Tavanı Aşan Prim İadesi: Aynı takvim ayı içerisinde birden fazla iş yerinde çalışan veya tek iş yerinden çok yüksek maaş alan sigortalıları kapsar. İşçinin aylık brüt kazancının SGK tarafından belirlenen prime esas kazanç tavanını (brüt asgari ücretin 7,5 katı) aşması durumunda devreye girer. Kişiye, belirlenen tavanı aşan kısımdaki yüzde 14'lük işçi payı nakit olarak geri yatırılır.
Ölüm Toptan Ödemesi: Yaşamını yitiren sigortalının yasal mirasçılarına (eş, çocuk, anne, baba) yöneliktir. Geride kalan hak sahiplerine dul veya yetim aylığı bağlanabilmesi için gereken asgari prim gününün doldurulamamış olması halinde uygulanır. Vefat edenin birikmiş uzun vadeli sigorta primleri, yasal mirasçılara hisseleri oranında toplu para olarak ödenir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILILIYOR?
SGK tarafından otomatik olarak bir prim iadesi yapılmıyor. Hak sahiplerinin veya sigortalıların süreci başlatmak için bizzat talepte bulunması şart koşuluyor.
Koşulları sağlayan vatandaşlar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya İlçe Merkezlerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor. Aynı zamanda e-Devlet kapısı üzerinden "SGK Toptan Ödeme Talebi" ekranı kullanılarak da şubeye gitmeden dijital ortamda başvuru oluşturulabiliyor. Kurum tarafından yapılan incelemelerin ardından güncellenmiş prim tutarı, hak sahibinin doğrudan banka hesabına aktarılıyor.