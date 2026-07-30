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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalarak 404 milyon 500 bin varile geriledi. Piyasalarda ise stokların yaklaşık 700 bin varil artması bekleniyordu.

STRATEJİK STOKLARDA DA DÜŞÜŞ

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 3 milyon 800 bin varil azalarak 307 milyon 700 bin varil seviyesine indi. Böylece toplam petrol rezervlerinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

BENZİN STOKLARI SABİT KALDI

ABD’nin benzin stokları ise değişim göstermedi ve 211 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, talep tarafında dengeli bir görünüm olduğuna işaret etti.

PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

ABD’nin günlük ham petrol üretimi 18-24 Temmuz haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 796 bin varile düştü. Üretimdeki sınırlı gerileme, stoklardaki düşüşle birlikte değerlendiriliyor.

İTHALAT DÜŞTÜ, İHRACAT ARTTI

Aynı dönemde ABD’nin ham petrol ithalatı günlük 124 bin varil azalarak 5 milyon 683 bin varile gerilerken, ihracat günlük 114 bin varil artışla 3 milyon 467 bin varile yükseldi.

YIL SONU ÜRETİM BEKLENTİSİ

EIA’nın Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl genelinde 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, beklentilerin aksine gelen sert stok düşüşünün petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini, önümüzdeki süreçte arz tarafındaki gelişmelerin yakından izleneceğini belirtiyor.