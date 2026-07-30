Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın kamuoyu desteğindeki düşüşü gözler önüne seriyor. Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve saygın haber kaynaklarının da gündemine taşıdığı son ankete göre; devam eden İran Savaşı, Trump'ın seçmen tabanında ciddi bir erimeye yol açmış durumda. Genel seçmen kitlesi içinde Başkan'ın performansını başarılı bulanların oranı yüzde 32 seviyesine kadar geriledi.

Cumhuriyetçi seçmenin desteği de düşüşte

Geçtiğimiz aylarda kendi tabanından güçlü bir destek alan Trump, bu alanda da kan kaybediyor. Quinnipiac Üniversitesi'nin 24 Haziran'da yaptığı bir önceki ankette Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85'i Trump'ın başkanlık performansını desteklerken, son araştırmada bu oranın yüzde 76'da kaldığı tespit edildi.

Savaşın faturası ağır bulunuyor

Anket sonuçlarının en çarpıcı detaylarından biri, seçmenin dış politikaya ve süregelen çatışmalara verdiği tepki oldu. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, enerji maliyetlerini doğrudan artıran ve bugüne kadar 18 ABD askerinin yaşamını yitirmesine sebep olan ABD-İran çatışmalarından derin bir memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti.

Halkın yüzde 54'ü, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşı "kazanamadığı" fikrinde birleşirken, savaşı kazandığını düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 36'da kaldı. Ayrıca, bu konuda görüş bildiren seçmenlerin yüzde 66'sı gibi ezici bir çoğunluğu, çatışmaların ABD'ye "sağladığı faydaya değmediğinin" altını çizdi.





Ekonomi ve göçmen politikaları da eleştiriliyor

Seçmenin memnuniyetsizliği yalnızca savaşla sınırlı değil. Anket verilerine göre katılımcıların yüzde 57'si Trump'ın göçmen politikasını yanlış buluyor. Başkan'ın genel ekonomi ve dış politika kararlarını onaylamayanların oranı ise yüzde 62'ye ulaşmış durumda.

Bu tabloyu doğrulayan bir diğer veri de yakın zamanda ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından CNN tarafından yayınlanmıştı. CNN'in anketine göre de Trump'ın ikinci dönem başkanlık görevindeki performansından memnun olan genel seçmen oranı yüzde 34 civarında ölçülmüştü. Tüm bu veriler, ekonomik kaygılar ve dış sahadaki kayıpların sandığa doğrudan yansıyabileceği sinyalini veriyor.