Güne yükseliş eğilimiyle başlayan dolar/TL, şu sıralarda 44,3670 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dünü yatay bir seyirle geçiren kur, önceki kapanışın hemen altında 44,3310'dan günü noktalamıştı.

Bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 44,3670'ten işlem gören doların yanı sıra; avro/TL yüzde 0,2 artışla 51,3880'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 59,3850'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 99,6 seviyesinde yatay görünümünü koruyor.

Orta Doğu kaynaklı karmaşık haber akışı, varlık fiyatlarında yüksek oynaklığa sebebiyet veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında İran enerji altyapılarına yönelik operasyonlara beş gün ara verildiğini açıklamasına rağmen bölgeye binlerce asker sevk edilmesi, kısa vadeli kara harekatı olasılığını canlı tutuyor.

Analistler, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin piyasa yönü üzerinde temel belirleyici olacağını vurgulayarak fiyatlamalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki tırmanışın küresel enflasyon baskısını artırabileceği değerlendirilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarında Fed’in yıl boyu faizleri sabit bırakacağı öngörüsü hakimiyetini korurken, bazı yetkililerin güvercin tonlu açıklamalarına rağmen faiz indirimi beklentileri fiyatlamalardan büyük oranda silindi. Fed politikalarına hassas olan ABD 2 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan artarak yüzde 3,93'e, 10 yıllık tahvil faizi ise 2 baz puan yükselişle yüzde 4,37'ye ulaştı. Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD-İran gerilimi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları mercek altına alınacak.