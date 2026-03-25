Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü yükselişle kapattı. Standart altının kilogram fiyatı, dünkü 6 milyon 530 bin liralık kapanışının ardından bugün rotasını yukarı çevirerek 6 milyon 681 bin liraya yükseldi.

GÜN İÇİNDE 6,7 MİLYON BARAJI TEST EDİLDİ

Güne hareketli başlayan altın piyasasında, standart altının kilogramı en düşük 6 milyon 440 bin lira seviyesini görürken, gün içinde en yüksek 6 milyon 770 bin liraya kadar tırmandı. Gün sonu itibarıyla kaydedilen %2,3’lük değer artışı, piyasadaki yukarı yönlü baskıyı gözler önüne serdi.

İşlem Hacminde Dev Rakam: 35,6 Milyar Lira

Piyasadaki likidite de fiyatlar kadar dikkat çekiciydi. KMKTP verilerine göre:

Altın işlem hacmi: 35 milyar 397 milyon 776 bin TL

Toplam işlem miktarı: 5.306,10 kilogram

Tüm metallerde toplam hacim: 35 milyar 625 milyon 301 bin TL olarak gerçekleşti.

Bugün altın borsasında işlem trafiği en yoğun olan kurumlar da belli oldu. Listenin başında Yapı ve Kredi Bankası yer alırken, onu sırasıyla Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: