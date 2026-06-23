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Kaynak: AA

7 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,71’i açılırken, solcu aday Roberto Sanchez’ten kritik bir hamle geldi. Sanchez, yurt dışında kullanılan oyların iptal edilmesi için resmi başvuruda bulundu.

Sağcı rakibi Keiko Fujimori’nin yaklaşık 40 bin oy gerisinde bulunan Sanchez, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, seçim sürecinin özellikle ikinci turda yapılan değişikliklerden etkilendiğini savundu.

Sanchez açıklamasında, “Seçim sürecinin, özellikle devlet başkanlığı ikinci turunda yürütme organının talebiyle getirilen değişiklikler nedeniyle ciddi şekilde etkilenmiş olması sebebiyle, Ulusal Seçim Jürisinin 119 konsolosluk ofisinde gerçekleştirilen seçimlerin iptaline karar vermesi için oyların iptali talebinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Peru basınında yer alan değerlendirmelerde ise yurt dışı oylarının iptal edilmesi halinde seçim sonucunun değişebileceği ve Sanchez’in öne geçebileceği iddia ediliyor.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi’nin (ONPE) son verilerine göre, sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori oyların yüzde 50,11’ini alarak 9 milyon 190 bin 889 oyla önde bulunuyor. Peru İçin Birlikte’nin (Juntos por el Peru) adayı Roberto Sanchez ise yüzde 49,88 oy oranı ve 9 milyon 150 bin 289 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Seçim sonuçlarına yönelik bu itirazın nasıl sonuçlanacağı ve sürecin nihai tabloyu değiştirip değiştirmeyeceği ise merakla bekleniyor.