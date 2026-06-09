Peru'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda heyecan giderek artıyor. Sandıklar açıldıkça oylardaki dengeler değişirken, sol blokun adayı Roberto Sanchez yarışta öne geçmeyi başardı.

SANDIKLARIN YÜZDE 95'İNDEN FAZLASI AÇILDI

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) tarafından paylaşılan son verilere göre, ülke genelinde sandıkların yüzde 95,22'si açılmış durumda. Mevcut verilere göre Peru İçin Birlikte (Juntos por el Peru) ittifakının solcu adayı Roberto Sanchez, 8 milyon 884 bin 280 oyla yüzde 50,11 oranına ulaşarak yarışta önde gidiyor. Sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori ise 8 milyon 842 bin 993 oyla ve yüzde 49,88 oranıyla rakibini yakından takip ediyor.

"PERU İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte solcu aday Roberto Sanchez, başkent Lima'daki tarihi San Martin Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Sandıktan zaferle çıkacaklarına olan inancını vurgulayan Sanchez, Peru'da değişime inanan, hükümeti yeniden halka devretmek için irade gösteren yerli topluluklara, köylülere, işçilere ve toplumun en kırılgan kesimlerine sonsuz teşekkürlerini sundu. Verilerin kendilerini önde gösterdiğini belirten lider, hukuka ve kurumlara saygılı olduklarını, resmi sonuçlar tescil edilene kadar sandıkları korumaya devam ederek zaferlerini sabırla ilan edeceklerini ifade etti.

HIZLI SAYIM SONUÇLARI DA SANCHEZ'İ İŞARET EDİYOR

Ülkede faaliyet gösteren bağımsız seçim gözlem kuruluşu Transparencia ile araştırma şirketi Ipsos'un ortaklaşa gerçekleştirdiği hızlı sayım verileri de Sanchez'in üstünlüğünü destekliyor. Bu çalışmada elde edilen ilk ölçümlere göre de Sanchez oyların yüzde 50,3'ünü alırken, rakibi Fujimori yüzde 49,7'de kalmıştı.

Seçimin ikinci turunu galibiyetle tamamlayarak ülkenin yeni devlet başkanı olmaya hak kazanacak isim, anayasa doğrultusunda Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz'da görev koltuğunu resmi törenle devralacak.