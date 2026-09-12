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Dünya futbolunun en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Pep Guardiola'nın Trabzonspor'un gündeminde isminin anılması bordo mavili camiada büyük heyecan yaratmıştı.

Basında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin İspanyol teknik adamı Türkiye'ye getirebilmek için yıllık 13 milyon euroluk bir teklif hazırladığı iddia edildi.

Guardiola'nın Trabzonspor'un başına geçmesi halinde Mohamed Salah ile aynı takımda buluşma ihtimali üzerinde duruluyordu.

MENAJERİ İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Ancak Guardiola'nın temsilcisinden gelen açıklama, Trabzonspor ihtimalini şimdilik ortadan kaldırdı.

AS'ın aktardığına göre Guardiola'nın menajeri, İspanyol teknik adamın geleceğine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Pep bu sezon hiçbir kulüp veya milli takımı çalıştırmayacak."

SALAH İLE YOLLARI BU KEZ KESİŞMEYECEK

Guardiola ile Salah, İngiltere'de geçirdikleri yıllarda Manchester City ve Liverpool arasındaki şampiyonluk mücadelelerinin karşı cephelerinde yer almıştı.

Guardiola, Salah'ın İngiltere'den ayrılmasının ardından Mısırlı futbolcu için yayımladığı video mesajında da eski rakibine duyduğu takdiri dile getirmişti.