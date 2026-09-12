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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenirken karşılaşmanın dördüncü hakemi Asen Albayrak olacak.

VAR KOLTUĞUNDA MATEJ JUG

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug görev yapacak. Jug'a AVAR'da Hüseyin Aylan eşlik edecek.

Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri şöyle:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak

Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar

Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug