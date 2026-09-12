Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenirken karşılaşmanın dördüncü hakemi Asen Albayrak olacak.

Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu - Resim : 2

VAR KOLTUĞUNDA MATEJ JUG

Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug görev yapacak. Jug'a AVAR'da Hüseyin Aylan eşlik edecek.

Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri şöyle:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak
Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar
Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug