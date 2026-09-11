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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Kaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, burada yaptığı konuşmada Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanları alınlarından öpmesinin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

"YAĞLI GÜREŞ TÜRKLÜĞÜN GELENEĞİDİR"

Ata sporu güreşin bin yıllık bir gelenek olduğunu vurgulayan Özdemir, bugüne kadar yalnızca protokolde madalya takıp görüntü vermeyi tercih etmediğini söyledi.

Özdemir, "Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir" ifadelerini kullandı.

Güreşçilerin çocuk yaşlardan itibaren maddi ve manevi zorluklarla yetiştiğini belirten Özdemir, sporcuların desteklenmesinin ve başarılarının takdir edilmesinin önemine dikkat çekti.

"ATA SPORUNA DUYDUĞUM SAYGIYLA YAPIYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 500'ü aşkın güreşçi ve 17 başpehlivan bulunduğunu söyleyen Özdemir, güreşe verdiği desteğin gösteriş amacı taşımadığını belirtti.

Özdemir, "Ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum" dedi.

PEHLİVANLARI NEDEN ALNINDAN ÖPTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Özdemir, Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde destek verdiği genç sporcuların Yusuf İslam Taş ve Can Ergen olduğunu belirtti.

Yusuf İslam Taş'ın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlık kategorisine katılmaya hak kazandığını, Can Ergen'in ise yıl boyunca devam eden güreş liginin 8 etabını yenilgisiz tamamladığını ifade etti.

"BÖYLE BAŞARILARDA O MERTLERİN ALNINDAN ÖPÜLÜR"

Genç pehlivanların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Özdemir, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper."

Özdemir, gelen eleştirilerin çalışma azmini veya güreş sporuna vereceği desteği değiştirmeyeceğini de belirterek, "Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" ifadelerini kullandı.