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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in voleybol hakemlerinden Adem Türkmen, AXA Sigorta Kupa Voley’de oynanacak Kuzeyboru-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında başhakem olarak görev yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bilecik Voleybol İl Temsilciliği tarafından yapılan duyuruya göre Türkmen, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Kuzeyboru ile Manisa BŞB’yi karşı karşıya getirecek AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bilecik Voleybol İl Temsilciliği de önemli karşılaşmada başhakem olarak görev yapacak Adem Türkmen’e başarı dileklerini iletti.