Hatay’da tarımsal ürünlerde hasat devam ederken, Amanos Dağları’nın eteklerinde yetiştirilen süper meyvede hasat başladı.
Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı
Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde 5 yıl önce dikimi yapılan süper meyvede hasat başladı. Tarlada kilogramı 200 TL’den alıcı bulurken, üretici Fırat Turan Gıttık ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ürünlerini halen soğuk hava deposunda depoluyor.Kaynak: İHA
Hassa ilçesi Küreci Yaylası’nda çiftçi Fırat Turan Gıttık’ın 5 yıl önce dikimini yaptığı yüksek antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve de denilen aronya, bu yıl ilk ürününü verdi.
Tarlada kilogramı 200 TL’den alıcı bulan aronya, üreticisinin yüzünü güldürdü.
5 YIL SONRA İLK HASAT
Amanos Dağı eteklerinde serin iklimin hakim olduğu Küreci Yaylası’nda aronya yetiştiren Fırat Turan Gıttık, beşinci yılında meyvesini aldığını ve hasada başladığını söyledi.
Gıttık, hasat ettiği ürünleri soğuk hava deposunda depoladığını belirterek, ilerleyen süreçte tüketicilere ulaştırdığını ifade etti.
KİLOSU 200 TL'DEN ALICI BULUYOR
Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu belirten Gıttık, ürünün ortalama fiyatının 200 TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.
Üretici Gıttık, “Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde” dedi.
"DIŞARIDAKİ BAŞKA YERLERDE FİYATLAR 350 TL CİVARINDA"
Aronya fiyatlarının farklı bölgelerde daha yüksek seviyelerde olabildiğini belirten Gıttık, “Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında” ifadelerini kullandı.
Gıttık ayrıca aronyanın sağlıklı tüketim açısından tercih edilebileceğini belirterek, “İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim” dedi.