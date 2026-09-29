Yeniçağ Gazetesi
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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde 5 yıl önce dikimi yapılan süper meyvede hasat başladı. Tarlada kilogramı 200 TL’den alıcı bulurken, üretici Fırat Turan Gıttık ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ürünlerini halen soğuk hava deposunda depoluyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 1

Hatay’da tarımsal ürünlerde hasat devam ederken, Amanos Dağları’nın eteklerinde yetiştirilen süper meyvede hasat başladı.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 2

Hassa ilçesi Küreci Yaylası’nda çiftçi Fırat Turan Gıttık’ın 5 yıl önce dikimini yaptığı yüksek antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve de denilen aronya, bu yıl ilk ürününü verdi.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 3

Tarlada kilogramı 200 TL’den alıcı bulan aronya, üreticisinin yüzünü güldürdü.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 4

5 YIL SONRA İLK HASAT

Amanos Dağı eteklerinde serin iklimin hakim olduğu Küreci Yaylası’nda aronya yetiştiren Fırat Turan Gıttık, beşinci yılında meyvesini aldığını ve hasada başladığını söyledi.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 5

Gıttık, hasat ettiği ürünleri soğuk hava deposunda depoladığını belirterek, ilerleyen süreçte tüketicilere ulaştırdığını ifade etti.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 6

KİLOSU 200 TL'DEN ALICI BULUYOR

Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu belirten Gıttık, ürünün ortalama fiyatının 200 TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 7

Üretici Gıttık, “Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde” dedi.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 8

"DIŞARIDAKİ BAŞKA YERLERDE FİYATLAR 350 TL CİVARINDA"

Aronya fiyatlarının farklı bölgelerde daha yüksek seviyelerde olabildiğini belirten Gıttık, “Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında” ifadelerini kullandı.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 9

Gıttık ayrıca aronyanın sağlıklı tüketim açısından tercih edilebileceğini belirterek, “İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim” dedi.

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Kilosu 200 TL’den satılıyor: 5 yıl bekledi, emeğinin karşılığını aldı - Resim: 10
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