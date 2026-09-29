Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklıklar düşecek

KARADENİZ'DE SAĞANAK HATTI

Amasya 21°C: Parçalı bulutlu.

Rize 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.