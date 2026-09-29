Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji, 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bazı bölgelerde yağışların çok kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın yer yer 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul için de peş peşe uyarılar gelirken yağışlı sistemin etkisini sürdüreceği bildirildi.Kaynak: Haber Merkezi
SARI KODLU UYARI 25 İLE YAYILDI
Meteoroloji’nin 30 Eylül için yayımladığı son haritada 25 il sarı kodlu uyarı kapsamına alındı. Edirne’den Artvin’e uzanan uyarı hattında şu iller yer aldı:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.
BAZI İLLERDE YAĞIŞ ÇOK KUVVETLİ
Yağışların özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında da yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.
FIRTINA DA GELİYOR
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın 40-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 km/saate ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN AYRI UYARI
İstanbul'da kuvvetli yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Özellikle kentin kuzey sahil şeridi ile Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak görülebileceği belirtiliyor
MARMARA'DA HAVA NASIL?
Bursa 23°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Çanakkale 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
İstanbul 23°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Kırklareli 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
EGE'DE TERMOMETRELER 26 DERECEYİ GÖRECEK
Afyonkarahisar 21°C: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu.
İzmir 26°C: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu.
Manisa 26°C: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu.
Uşak 22°C: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu.
AKDENİZ'DE 31 DERECE
Adana 31°C: Parçalı bulutlu.
Antalya 28°C: Parçalı ve az bulutlu.
Hatay 30°C: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta 25°C: Parçalı ve az bulutlu.
HATAY'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyretse de Hatay'ın kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana'da sıcaklık 31, Antalya'da 28 dereceye ulaşacak.
BAŞKENTTE 20 DERECE
Ankara 20°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir 22°C: Parçalı ve az bulutlu.
Konya 23°C: Parçalı ve az bulutlu.
Nevşehir 21°C: Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU'DA SERİN HAVA
İç Anadolu'da sıcaklıkların 20'li derecelerde kalması bekleniyor. Ankara 20, Nevşehir 21, Eskişehir 22 ve Konya 23 derece olacak. Başkentte parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
BATI KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR DÜŞÜK
Bolu 21°C: Parçalı ve az bulutlu.
Düzce 22°C: Parçalı ve az bulutlu.
Sinop 24°C: Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak 22°C: Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Günlük bölgesel tablodaki tahminlerin yanında Meteoroloji'nin genel değerlendirmesinde Batı Karadeniz'de kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentisi bulunuyor
KARADENİZ'DE SAĞANAK HATTI
Amasya 21°C: Parçalı bulutlu.
Rize 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE, SAMSUN VE TRABZON'DA ŞEMSİYELER HAZIR OLSUN
Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış öne çıkıyor. Rize, Samsun ve Trabzon'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Amasya'da parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA 28 DERECEYE ÇIKACAK
Erzurum 26°C: Parçalı bulutlu.
Kars 25°C: Parçalı bulutlu.
Malatya 28°C: Parçalı bulutlu.
Van 24°C: Parçalı bulutlu
DOĞU'DA PARÇALI BULUTLU HAVA
Doğu Anadolu için paylaşılan tabloda dört kentte de parçalı bulutlu hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık Malatya'da 28 derece, en düşük sıcaklık ise verilen dört kent arasında Van'da 24 derece olacak.
GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖRECEK
Diyarbakır 33°C: Parçalı ve az bulutlu.
Mardin 30°C: Parçalı ve az bulutlu.
Siirt 32°C: Parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa 32°C: Parçalı ve az bulutlu.
GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNDEN BİRİ DİYARBAKIR'DA
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava devam ediyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 33 dereceye, Siirt ve Şanlıurfa'da 32, Mardin'de ise 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
YAĞIŞLI SİSTEM DOĞUYA KAYACAK
30 Eylül'de yağış alanının genişlemesi bekleniyor. MGM tahminine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek
PERŞEMBE VE CUMA TABLO DEĞİŞECEK
Kaynakta yer alan çok günlük tahmine göre perşembe günü batıda yağışların zayıflaması, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanağın sürmesi bekleniyor. Cuma günü ise yağış alanının daha da daralacağı tahmin ediliyor
HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞ ZAYIFLIYOR
Hafta sonuna doğru yağışlı sistemin etkisini azaltması bekleniyor. Tahminlere göre yurdun büyük bölümünde daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkarken gündüz sıcaklıklarında hafif yükseliş, geceleri ise serinlik bekleniyor. Yapıştırılan metin