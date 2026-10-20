Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, mahallede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Pazaryeri ilçesindeki bir müstakil evde meydana geldi. Evin çatı kısmında kaynak çalışması yapan H.Ö. isimli şahsın kullandığı aletten sıçrayan kıvılcımlar, alanda bulunan benzinle temas etti. Parlayan benzin bir anda çatıyı alevler içinde bıraktı.

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar oluştu.

Emniyet güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı.