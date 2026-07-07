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Roma, gelecek sezonun kadro planlamasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

DYBALA İLE YOLA DEVAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre, İtalyan temsilcisi Roma, Paulo Dybala ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor.

KULÜBÜN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Son yıllarda Roma’nın hücum hattındaki en etkili oyuncularından biri olan Dybala, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni sözleşmeye ilişkin kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, transfer uzmanı Fabrizio Romano anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.