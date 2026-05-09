Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin önünde park halindeki Fadi D. ait otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin otomobilin tamamını sarması üzerine yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.