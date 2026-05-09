Avcılar'da tırnakçıya gelerek protez yaptıran kadın dışarıdan da kahve siparişi verdirdi. Kahvesini içip tırnaklarını yaptıran kadın, ödeme yapacağı sırada 'cüzdanımı aracımda unuttum' diyerek kaçtı.

Cihangir Mahallesi’nde dün bir tırnakçıya gelen kadın, protez tırnak yaptırmak istediğini söyledi. Tırnaklarına işlem yaptırdığı sırada, dışarıdaki bir kafeden sevdiği bir kahveyi sipariş ettirdi.

İşlemleri bitirip kahvesini de içen kadın cüzdanını otomobilde unuttuğunu söyleyerek iş yerinden ayrıldıktan sonra kaçtı.

