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Serenay Sarıkaya, Paris’te düzenlenen L’Oréal Paris defilesinde podyuma çıkarak uluslararası moda etkinliğinin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Altın tonlarındaki elbisesi ve podyumdaki yürüyüşüyle öne çıkan oyuncuya sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi. Bu paylaşımlar arasında, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki rol arkadaşı Boran Kuzum’un jesti de dikkat çekti.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve katıldığı etkinliklerle de sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda dünyaca tanınan isimlerle aynı podyumu paylaştı.

15 yaşında kamera karşısına geçen Sarıkaya, Adanalı ve Lale Devri projelerinin ardından Medcezir ile kariyerinde önemli bir döneme adım attı. Kırmızı halı organizasyonları ve yurt dışındaki etkinliklerdeki katılımıyla da uluslararası alanda görünürlüğünü artıran oyuncu, Fi, Şahmaran ve Aile gibi yapımlarda rol aldı. Sarıkaya, bir süredir Netflix’in Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde avukat Leyla Taylan karakterini canlandırıyor. Yapımın geçen yıl izleyiciyle buluşan ikinci sezonu da ilgi gördü.

2026’nın başında L’Oréal Paris’in güzellik elçileri arasına dahil olan Sarıkaya, markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği Le Défilé’de podyuma çıktı. Paris Moda Haftası’nın resmi takviminde bulunan organizasyon, bu yıl dokuzuncu kez Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirildi. “Express Your Worth” temasıyla düzenlenen etkinlikte Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi isimler de podyumda yer aldı.

Etkinlikte Türkiye’yi temsil eden tek isim olan Sarıkaya, püskül detaylı altın renkli elbisesiyle podyuma çıktı. Oyuncunun yürüyüşü sırasında sergilediği duruş ve özgüven, etkinlik görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcıların ilgisini çekti. Sarıkaya’nın podyumdaki görüntülerine kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Sarıkaya’ya gecenin ardından dikkat çeken bir destek de Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki rol arkadaşı Boran Kuzum’dan geldi.

Kuzum, Sarıkaya’nın Paris’teki podyum görüntülerini Instagram hesabındaki hikayesinde takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, Sarıkaya’nın videosuna “Kraliçemize bakın hemen” notunu ekledi.

Kısa süreli paylaşım sosyal medyada dikkat çekerken, Kuzum’un rol arkadaşına yönelik bu desteği de Sarıkaya’nın Paris’teki podyum performansının ardından gündeme gelen paylaşımlar arasında yer aldı.