Sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale gelen görüntülerde, aracın aniden geriye doğru ivmelenerek stant duvarına çarptığı, ardından küçük çocuğun şaşkınlık içerisinde araçtan indiği görüldü. Kaza anında stant çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı ya da can kaybını önlerken, olay alanında maddi hasar meydana geldi.

FUARDA BÜYÜK GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞMASI

Yaşanan kazanın ardından fuardaki güvenlik protokolleri ve organizasyon tedbirleri sert eleştirilerin hedefi oldu. Otomotiv uzmanları ve ziyaretçiler, binlerce kişinin ziyaret ettiği uluslararası bir fuar alanında sergilenen elektrikli araçların "Showroom / Demo" moduna alınmadan, çalışır ve hareket edebilir vaziyette bırakılmasının büyük bir ihmalkârlık olduğunu belirterek tepki gösterdi.

70 BİN EURO'LUK LÜKS ELEKTRİKLİ MODEL

Kazaya karışan Mercedes VLE, markanın limuzin konforunu MPV segmentiyle buluşturan yeni nesil tamamen elektrikli lüks minibüs modeli olarak vitrine çıkarılmıştı. 115 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 700 kilometreye kadar sürüş menzili vaat eden modelin Almanya'daki başlangıç fiyatı Mercedes VLE 300 versiyonu için 70 bin 735 euro, dört tekerlekten çekişli VLE 400 4MATIC versiyonu için ise 78 bin 450 euro olarak açıklanmıştı.