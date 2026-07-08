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İki yıl önce geliştirilmeye başlandığı açıklanan çizgi dizi, Sky Kids'in bu yılki çocuk içerikleri arasında yer aldı.

Yapımda, 12 yaşındaki Paris Star karakteri ile "Sweetie Squad" adı verilen beş köpeğinin yaşadığı maceralar anlatılıyor. Seri, Hilton'un gerçek yaşamındaki evcil hayvan sevgisinden yola çıkılarak hazırlandı.

Yeni projesi hakkında açıklama yapan Hilton, "Evcil hayvanlarıma olan hayat boyu sevgimden ve onların büyülü maceralarından ilham alan Paris & Pups; dostluk, eğlence, parıltı ve göz alıcı sürprizlerle dolu. Çocukların ve ailelerin bu hikayeye aşık olması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.