İki yıl önce geliştirilmeye başlandığı açıklanan çizgi dizi, Sky Kids'in bu yılki çocuk içerikleri arasında yer aldı.

Paris Hilton’un yeni projesi: Kendi çizgi film serisinin başrolünde - Resim : 1

Yapımda, 12 yaşındaki Paris Star karakteri ile "Sweetie Squad" adı verilen beş köpeğinin yaşadığı maceralar anlatılıyor. Seri, Hilton'un gerçek yaşamındaki evcil hayvan sevgisinden yola çıkılarak hazırlandı.

Paris Hilton’un yeni projesi: Kendi çizgi film serisinin başrolünde - Resim : 2

Yeni projesi hakkında açıklama yapan Hilton, "Evcil hayvanlarıma olan hayat boyu sevgimden ve onların büyülü maceralarından ilham alan Paris & Pups; dostluk, eğlence, parıltı ve göz alıcı sürprizlerle dolu. Çocukların ve ailelerin bu hikayeye aşık olması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.