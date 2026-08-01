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Kaynak: Haber Merkezi

2023 yılında gerçekleşen seçimlerde, TBMM’ye İYİ Parti çatısı altında giren ve daha sonra CHP’ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, haziran ayında ise CHP'den de ayrılarak AKP’ye katılmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile gündemde olan ve iktidar medyası tarafından da sıklıkla hedef alınan Özdemir, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Boğaziçi Köprüsü’ne pankart asmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BOT HESAPLARDAN YÜZLERCE DESTEK PAYLAŞIMI YAPTIRDI!

AKP'ye katılmadan önce Erdoğan'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ortaya çıkmaması için sosyal medya hesabını kapatan Özdemir, geçtiğimiz gün kendisine yeni bir hesap açtı. “Yeni bir başlangıç" paylaşımında bulunan Özdemir'in gönderisinin altında yüzlerce 'bot hesaptan' destek paylaşımı yapıldı.

DİPLOMASINI DA PARA İLE ALMIŞTI

Özdemir'in TBMM'nin internet sitesinde yer alan öz geçmişinde 'Conley Üniversitesi' mezunu olduğu ifade edilmiş fakat söz konusu üniversitenin dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmadığı ve para karşılığında diploma veren kuruluşlardan biri olduğu ortaya çıkmıştı.