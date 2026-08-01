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Kökleri 1901 yılına dayanan Kıbrıs merkezli Türk Bankası Ltd., Türkiye'deki faaliyetlerine 1982 yılında resmen başlamıştı. Türkiye'deki birimler yabancı şube statüsünden çıkarılıp resmen Turkish Bank A.Ş. adı altında özerk bir mevduat bankası olarak 1991 yılında tamamen kurulmuştu. Kuveyt Ulusal Bankası (National Bank of Kuwait), TurkishBank grubuna 2008 yılında ortak olmuştu.

ABD merkezli küresel finans grubu Freedom Holding Corp.'un Türkiye iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., bankacılık sektöründeki stratejik satın alma işlemini başarıyla tamamladı. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerinin devir süreci nihayete erdi.

Gerçekleşen anlaşma kapsamında; Özyol Holding A.Ş. ve National Bank of Kuwait'in elinde bulundurduğu ve banka sermayesinin yüzde 99,31'ine tekabül eden payların devri, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen gerçekleştirildi.

TİCARİ UNVAN DEĞİŞİYOR

Hisse devrinin hemen ardından toplanan genel kurulda önemli kararlara imza atıldı. Toplantıda, yıllardır sektörde hizmet veren Turkish Bank A.Ş.'nin ticari unvanının "Freedom Bank A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verildi. İsim değişikliğinin resmiyet kazanması amacıyla Ticaret Sicili'ne gerekli başvuruların yapıldığı bildirildi.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

Genel kurulda bankanın yeni vizyonuna yön verecek üst düzey yönetim kadrosu da yeniden şekillendi. Belirlenen yeni yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı görevine Vladimir Pochekuev getirilirken, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görevine de Hikmet Cenk Eynehan getirildiği açıklandı.

KURUMLARDAN ONAY GEÇTİĞİMİZ AY GELMİŞTİ

Söz konusu devir süreci için gerekli olan yasal izinler geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., hisselerin yüzde 99,32'sinin devralınmasına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarını 1 Temmuz 2026 tarihinde aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Sürecin tamamen sonuçlanmasıyla birlikte ABD'li grup, Türkiye bankacılık sektörüne "Freedom Bank" markasıyla iddialı bir giriş yapmış oldu.