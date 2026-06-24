Kaynak: Haber Merkezi

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bir haftalık sessizliğin ardından AKP Grup

Toplantısı’na katıldı. Özdemir’in rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

'AYNI NİMET'İM DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

Özdemir'e AK Parti Grubu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in eşlik ettiği görülürken toplantı öncesi yaptığı açıklamada sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Özdemir,

"Sokaktaki canlılarımızı daha çok hizmet edip refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok

çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim"

dedi.