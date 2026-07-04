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Paraguay Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Jose Luis Chilavert, Fransa ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

1998 DÜNYA KUPASI'NI HATIRLATTI

Chilavert, Paraguay'ın 1998 Dünya Kupası'nda Fransa ile karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, yıllar sonra oynanacak yeni mücadele öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

"ŞİMDİ AFRİKA MİLLİ TAKIMI İLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Efsane kaleci açıklamasında, "1998 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile karşılaşmıştık. Şimdi ise Afrika Milli Takımı ile karşılaşacağız." sözleriyle Fransa kadrosuna göndermede bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Chilavert'in bu çıkışı, Fransa Milli Takımı'nın oyuncu yapısına yönelik bir yorum olarak değerlendirilirken, açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.