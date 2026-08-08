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Kaynak: İHA

Erzurum'da zorlu coğrafyası ve yüksek rakımıyla bilinen Palandöken Geçidi’nde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Erzurum yönünden Tekman istikametine doğru seyir halinde olan M.G. idaresindeki 25 FV 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Yoldan Geçen Sürücüler Zamanla Yarıştı

Kazayı fark eden diğer araç sürücüleri ve yolcular, hemen durarak yardıma koştu. Bölgede adeta bir can pazarının yaşandığı olayda, duyarlı vatandaşların yoğun çabası sayesinde yaralı sürücü M.G. uçurumdan çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine hızla sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.G.’nin yapılan kontrollerinde belinde ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi. Yaralı sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, Palandöken Geçidi mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.