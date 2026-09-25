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Kaynak: AA

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile New York'ta görüştü.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Şehbaz Şerif ve Selam, ikili görüşmede iki ülke ilişkileri ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Şerif, görüşmede Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliği, siyasi bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

İSRAİL GÜÇLERİNE LÜBNAN'DAN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Lübnan'a yönelik saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Şerif ayrıca ateşkes anlaşmalarına uyulması ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini ifade etti.