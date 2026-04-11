28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından, 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Tahran ve Washington yönetimleri Pakistan’ın başkenti İslamabad’da müzakere masasına oturdu.

ABD ve İran müzakerelerinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığı ve her iki tarafın ayrı ayrı Pakistanlı yetkililerle görüştüğü belirtildi.

ABD ile müzakereler için Pakistan’da bulunan İran müzakere heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yer aldı.

İRAN'IN 10 MADDELİK ÖNERİSİ İLETİLDİ

İran, ön şartlar kabul edilmeden görüşmek istemiyor. İran Dışişleri sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ateşkes taahhütlerine tüm cephelerde saygı gösterildiğinden emin olmak için Lübnan ile temas halinde olduğunu aktardı. Bekayi ayrıca, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD kanalı NewsNation'a göre, ABD Başkanı Trump, müzakerelerin başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, "İslamabad'da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı'nı açacak" dedi. ABD Başkanı, İran ile yapılan görüşmelerin iyi gitmediği takdirde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.