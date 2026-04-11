Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış almıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına fayda etmemişti. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL seviyesine getirildi.
Tüm emeklinin temmuz maaş zammını kuruşu kuruşuna açıkladı: SGK uzmanı ‘kesin’ dedi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026 döneminde emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarına ek bir düzenleme yapılmaması durumunda maaşların ulaşacağı rakamları tek tek hesapladı.Derleyen: Süleyman Çay
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandı. Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almış oldu.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş tablolarını değiştirecek açıklamalar geldi.
Erdursun, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin ardından netleşecek olan tablo öncesinde, emekliyi bekleyen olası rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Erdursun, yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik verileri değerlendirerek, "Temmuz ayında emekli aylıklarının ne olacağına baktığımızda şunu net ifade edebilirim: Altı aylık enflasyon oranı %15 seviyelerine çok yakın çıkacak" dedi.
Erdursun, hükûmet tarafından refah payı veya seyyanen bir düzenleme yapılmadığı takdirde, yalnızca enflasyon farkıyla oluşacak yeni maaş skalasını işaret etti.
Erdursun tarafından yapılan hesaplamalara göre, yüzde 15’lik artışın yansımasıyla maaşlarda şu değişimlerin yaşanması bekleniyor:
20.000 TL olan emekli aylığı 23.000 TL’ye,
30.000 TL olan aylık 34.500 TL’ye,
40.000 TL olan aylık 46.000 TL’ye,
50.000 TL seviyesindeki aylıklar ise 57.500 TL’ye yükselecek.
Sürecin işleyişine dair takvimi de hatırlatan Erdursun; Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından, kesin rakamların Temmuz ayının ilk haftasında ilan edileceğini belirtti. Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurların alacağı gerçek enflasyon farkı netlik kazanacak.
Ocak 2026 dönemindeki yüzde 12,19'luk farkın ek artışla yüzde 18,4’e tamamlandığını hatırlatan Erdursun, Temmuz ayı için temkinli konuştu:
"Hükümetin ayrıca bir düzenleme yapıp yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak büyük bir ihtimalle bu Temmuz ayında, en düşük aylıklara ek bir müdahale yapılmadan sadece enflasyon farkı yansıtılabilir."