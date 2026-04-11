Son dönemde mevduat faizlerindeki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Savaş ortamında faizlerde indirime gidilmezken, bankalar, yeni müşteri kazanmak ve likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 45 seviyesine kadar çıkarttı. İşte 900 bin TL’nin getirisine dair banka banka güncel rakamlar.
900 bin liranın faizi uçuşa geçti: Bir banka çıtayı yükseltti
Bankalarda faiz yarışı yeniden kızıştı. Mevduat faizleri yüzde 45 seviyelerine kadar tırmandı. Nakit birikimi olanlar için banka banka güncel kazanç getirileri...Mina Kaymakçı
Tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki "faiz yarışı" yeni bir boyut kazandı. Güncellenen verilere göre, bazı bankalar dijital kanallara özel sundukları oranlarla mevduat getirisinde rekor seviyelere ulaştı.
Bu gruptaki bankaların tamamı 900 bin TL için 29.293 TL net getiri sunuyor. Bu bankalar arasında CEPTETEB (Marifetli Hesap), Odea (Oksijen Hesap), ON Plus, Alternatif Bank (VOV Hesap) ve ING (Turuncu Hesap) yer alıyor. Genellikle bu oranlar "Hoş Geldin" kampanyası kapsamında sunuluyor.
İşte bankaların kazançları....
QNB: %44,50 faiz oranı ile 28.968 TL net kazanç sağlıyor.
DenizBank: %43,50 faiz oranıyla 28.317 TL net getiri sunuyor.
Getirfinans ve Akbank: Her iki banka da %43,00 faiz oranı üzerinden 27.991 TL net getiri hesaplıyor.
Odea (Yeni Vadeli): %42,50 oran ile 27.666 TL kazanç sunuyor.
Hayat Finans: %42,23 kâr payı oranıyla 27.490 TL getiri sağlıyor.
Yapı Kredi, Garanti BBVA ve ON: Bu bankalar %42,00 faiz oranı üzerinden 27.340 TL net getiri sunuyor.
Getirfinans (32 Günlük Vadeli): %41,50 oranla 27.015 TL net kazanç sağlıyor.
Enpara.com: %40,50 faiz oranı ile 26.364 TL net getiri sunuyor
N Kolay (Bono): %40,00 oran üzerinden 26.038 TL getiri sağlıyor.
Türkiye İş Bankası: Görsellerdeki en düşük oran olan %39,50 ile 25.713 TL net kazanç sunuyor.