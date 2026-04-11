İran müzakere heyeti, Minab’da katledilen 168 çocuğun anısına heyete “Minab 168” adını verdi. Heyeti taşıyan uçağa çocukların fotoğrafları, kanlı çantaları ve ayakkabıları yerleştirildi. Şoke eden görüntülerle dolu bu protesto, müzakere masasını da sarstı. Unutulmayan katliamın sembolü oldu.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ilk gününde, İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na füze isabet etti. İran yetkililerine göre okul saatlerinde gerçekleşen saldırıda çoğunluğu 7-12 yaş arası kız öğrencileri ve öğretmenler olmak üzre 168 kişi hayatını kaybetti.

Bu olaydan yaklaşık 40 gün sonra, 11 Nisan 2026’da İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf liderliğindeki müzakere heyeti, ABD ile ateşkes görüşmeleri için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti. Heyet, katliamın anısına “Minab 168” adını aldı.