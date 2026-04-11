İran müzakere heyetinin başkanı olarak Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız” sözlerini değerlendirdi.

İYİ NİYET VAR, GÜVEN YOK

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Kalibaf, ABD ile geçmiş müzakere deneyimlerinin olumsuz sonuçlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki ABD’yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok.”

“ANLAŞMAYA HAZIRIZ AMA OYUN OYNANIRSA…”

İslamabad’daki görüşmelere de değinen Kalibaf, ABD’nin gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını tanıması halinde Tahran yönetiminin de uzlaşmaya açık olduğunu belirtti. Kalibaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah’a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız.”

VANCE’TEN UYARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Pakistan’daki temasları öncesinde yaptığı açıklamada, “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, İran’ın misillemeleriyle bölgesel bir çatışmaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartıyla iki haftalık ateşkes üzerinde uzlaşıldığını ve İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için temel oluşturduğunu belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın ise taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi için yoğun çaba harcadığı bildirildi.