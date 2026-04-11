Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Valilik süre vererek uyardı: 20 gün içinde bildirmeyene 15 bin lira ceza

Sanayi siciline kayıtlı işletmeler için kritik süre başladı. Yıllık işletme cetvelini ay sonuna kadar sisteme girmeyenlere 15 bin lirayı aşan idari para cezası uygulanacak.

Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
İşletmelere süre daralıyor
İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi siciline kayıtlı işletmeleri yasal yükümlülükleri konusunda uyardı. Bildirim için son tarih 30 Nisan olarak açıklandı.

1 8
Yıllık işletme cetveli zorunlu
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, sanayi sicil belgesi bulunan işletmelerin her yıl bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren yıllık işletme cetvelini sunması gerekiyor.

2 8
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor
İşletmeler, 1 Ocak–30 Nisan tarihleri arasında e-Devlet’te yer alan “Sanayi Sicil İşlemleri” sistemi üzerinden elektronik bildirim yapabiliyor.

3 8
UETS kaydı olmadan işlem yapılamıyor
Yetkililer, bildirim yapılabilmesi için işletmelerin PTT üzerinden alınmış aktif UETS kaydına sahip olması gerektiğini hatırlattı.

4 8
Ceza 15 bin lirayı geçiyor
Süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere, 2026 yılı için 15 bin 29 lira idari para cezası kesilecek.

5 8
Son güne bırakmayın uyarısı yapıldı
İl Müdürlüğü, sistem yoğunluğu nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

6 8
Eksiksiz bildirim şart
Sanayi sicil belgesine sahip tüm işletmelerin, belirtilen süre içinde bilgilerini eksiksiz şekilde sisteme girmesi gerekiyor. Aksi halde ceza kaçınılmaz olacak.

7 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro