Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu...

Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu...

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik açıklamalarına bir yenisini ekledi. Daha önce sert mesajlar paylaşan Kainerugaba, bu kez doğrudan mali talepte bulunarak “Türkiye’den derhal 1 milyar dolar talep ediyoruz” dedi. Uganda'nın gücü ne kadar?

Son Güncelleme:
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarını sürdüren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin oğlu, Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın sözleri, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

1 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 2

DAHA ÖNCE "30 GÜN" DEMİŞTİ

İsrail'e destek veren Ugandalı komutan, önceki paylaşımlarında Türkiye’yi “asıl sorun” olarak nitelendirmiş ve diplomatik ilişkilerin 30 gün içinde kesilebileceği yönünde ifadeler kullanmıştı. Ayrıca havayolu ulaşımına yönelik kısıtlamaların da gündeme gelebileceğini belirtmişti.

2 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 3

"İLİŞKİLERİ SONLANDIRIRIZ" MESAJI

Kainerugaba, son açıklamalarında ise tonunu daha da sertleştirerek, “Sorunlarımızı ele almazlarsa Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.

3 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 4

DİKKAT ÇEKEN İSRAİL AÇIKLAMASI

Ugandalı komutanın bir diğer çıkışı ise İsrail’e ilişkin oldu. Kainerugaba, “100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım” sözleriyle dikkat çekti...

4 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 5

Daha önce de İsrail’e destek veren açıklamalar yaptığı bilinen komutanın, Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik çıkışları yakından takip ediliyor.

5 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 6

GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Kainerugaba’nın açıklamalarının ardından, Uganda ile Türkiye arasında resmi düzeyde bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu. Açıklamaların, hükümet politikası mı yoksa kişisel değerlendirme mi olduğu ise netlik kazanmadı.

6 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 7

Uganda'dan gelen tehdit sonrası ülke sosyal medyada gündem oldu.

UGANDA'NIN ASKERİ GÜCÜ, EKONOMİSİ, NÜFUSU NASIL?

Uganda nüfusu yaklaşık 48-50 milyon. Ülke çok genç bir nüfusa sahip

7 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 8

Ugan'da aktif asker sayısı: Yaklaşık 45.000 – 50.000

Bölgesel ölçekte orta seviyede bir güç olan Uganda, özellikle Afrika’da barış gücü operasyonlarında aktif (Somali gibi) Büyük bir küresel güç değil ama Doğu Afrika’da etkili ve tecrübeli bir orduya sahip.

8 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 9

GSYH: yaklaşık 50 milyar dolar civarı
Kişi başı gelir: oldukça düşük (gelişmekte olan ülke)

9 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 10

Uganda'da ekonomi ağırlıklı olarak: Tarım (kahve başta olmak üzere) doğal kaynaklar
Son yıllarda petrol rezervleri önemli bir potansiyel oluşturuyor.

10 11
Türkiye'yi tehdit eden Uganda'nın gücü ne kadar? Askeri gücü, ekonomisi, nüfusu... - Resim: 11

Uganda ile Türkiye kıyaslandığında...

Türkiye ekonomisi Uganda’dan çok daha büyük (yaklaşık 15-20 kat)
Türkiye ordusu çok daha güçlü ve teknolojik
Uganda daha çok bölgesel aktör.

11 11
