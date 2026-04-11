Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi

ABD’de faaliyet gösteren dev National Road Logistics, artan maliyetler ve borç baskısı nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Şirketin finansal darboğaza girerek iflası lojistik sektöründe yaşanan krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 1

Son yıllarda taşımacılık talebindeki düşüş ve operasyon giderlerindeki artış, sektörde ciddi baskı oluşturdu. Yakıt, işçilik ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş, özellikle kara taşımacılığı yapan şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor.

1 6
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 2

İran krizi sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, dizel maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. ABD’de bazı bölgelerde dizel fiyatlarının galon başına 8 doları aşması, lojistik firmalarının giderlerini katladı.

2 6
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 3

KÜÇÜK ŞİRKETLER DAHA KIRILGAN

Uzmanlara göre büyük firmalar ek ücretlerle maliyet artışını dengeleyebilirken, küçük ve orta ölçekli taşımacılık şirketleri aynı esnekliğe sahip değil. Bu durum, iflas riskini özellikle küçük firmalar için artırıyor.

3 6
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 4

BORÇ YÜKÜ İFLASA GÖTÜRDÜ

National Road Logistics, artan borç yükünü kontrol altına almak amacıyla 6 Nisan’da iflas başvurusunda bulundu. Şirketin aynı zamanda çeşitli hukuki sorunlarla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

4 6
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 5

Şirketin en büyük alacaklıları arasında Sunshine Distribution, Nordstrom ve Prologis gibi önemli firmalar yer alıyor.

5 6
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi - Resim: 6

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ Mİ?

Uzmanlar, artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle lojistik sektöründe yeni iflasların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve finansman sorunları, önümüzdeki dönemde sektörde iflasların belirleyici olacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro