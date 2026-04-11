Son yıllarda taşımacılık talebindeki düşüş ve operasyon giderlerindeki artış, sektörde ciddi baskı oluşturdu. Yakıt, işçilik ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş, özellikle kara taşımacılığı yapan şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor.
Dev şirket iflas etti: Alacaklılar sıraya girdi
ABD’de faaliyet gösteren dev National Road Logistics, artan maliyetler ve borç baskısı nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Şirketin finansal darboğaza girerek iflası lojistik sektöründe yaşanan krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.Yunus Arıkan
İran krizi sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, dizel maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. ABD’de bazı bölgelerde dizel fiyatlarının galon başına 8 doları aşması, lojistik firmalarının giderlerini katladı.
KÜÇÜK ŞİRKETLER DAHA KIRILGAN
Uzmanlara göre büyük firmalar ek ücretlerle maliyet artışını dengeleyebilirken, küçük ve orta ölçekli taşımacılık şirketleri aynı esnekliğe sahip değil. Bu durum, iflas riskini özellikle küçük firmalar için artırıyor.
BORÇ YÜKÜ İFLASA GÖTÜRDÜ
National Road Logistics, artan borç yükünü kontrol altına almak amacıyla 6 Nisan’da iflas başvurusunda bulundu. Şirketin aynı zamanda çeşitli hukuki sorunlarla da karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Şirketin en büyük alacaklıları arasında Sunshine Distribution, Nordstrom ve Prologis gibi önemli firmalar yer alıyor.
SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ Mİ?
Uzmanlar, artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle lojistik sektöründe yeni iflasların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yakıt fiyatlarındaki dalgalanma ve finansman sorunları, önümüzdeki dönemde sektörde iflasların belirleyici olacak.